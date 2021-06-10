أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس 10 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات مساء الخميس 10 يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق خلال تعاملات مساء الخميس نحو 88.657 ألف دينار (60.78 دولار). وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق) عند 77.577 ألف دينار (53.18 دولار). أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 66.494 ألف دينار (45.58 دولار). الذهب الاقتصادي بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.717 ألف دينار (35.45 دولار)، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 44.329 ألف دينار (30.39 دولار). السعر العالمي وتراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية بعد ارتفاع الدولار قليلا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل/ نيسان الماضي. وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تقدم المؤشر 0.4% في مايو أيار.

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