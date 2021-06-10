البواردي ووزير دفاع إيطاليا يبحثان علاقات التعاون العسكري

بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، ولورينزو غويريني وزير الدفاع بجمهورية إيطاليا علاقات التعاون العسكري. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي العمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما.

واستعرضا أيضاً آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لاحتوائه، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية و الدولية.

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