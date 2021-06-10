عبدالله بن زايد والحجرف يبحثان مسيرة العمل الخليجي المشترك

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسيرة العمل الخليجي المشترك. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث قضايا المنطقة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مؤكدا تقدير دولة الإمارات للجهود التي يبذلها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأشار إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعميق روابط التعاون والأخوة بين دول المجلس وبما يسهم في تلبية تطلعات شعوبه في التقدم والرخاء والازدهار.

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