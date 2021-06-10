البحرين: يجب النظر في المخاوف الإقليمية والدولية من "نووي إيران"

قال عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، إنه يجب وضع المخاوف من البرنامج النووي الإيراني في الحسبان، خلال مفاوضات فيينا.
وأشار وزير الخارجية البحريني، إلى أن المطلوب لنجاح مفاوضات فيينا، هو استراتيجية شاملة تضع في الحسبان كافة المخاوف الإقليمية والدولية من البرنامج النووي الإيراني.
وتابع الزياني: "نتطلع إلى نجاح الدول الأطراف في الاتفاق النووي في التوصل إلى تطور ملموس في مفاوضات فيينا بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي الآونة الأخيرة، أنتجت إيران أكثر من 2.4 كيلوجرام من اليورانيوم الذي يكاد يمكنها من صنع الأسلحة، وهو مستوى خارج حدود الاتفاق النووي الدولي.
ورجح كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، أن تكون الجولة المقبلة من مفاوضات الملف النووي، هي النهائية والأخيرة وذلك بعد سلسلة جولات سابقة لم تسفر عن نتائج واضحة.
وقال عراقجي في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الخميس، عقب اختتام الجولة الخامسة من المحادثات النووية في فيينا، "من المرجح أن تكون الجولة التالية من المحادثات هي الأخيرة، وعلى الأمريكيين اتخاذ قرارات صعبة".
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