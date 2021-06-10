ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يحجز تطبيق واتساب مكانا شبه ثابت بين حزمة التطبيقات في أغلب الهواتف الآن، بفضل ميزة سهولة الاتصال التي يوفرها بين مختلف الأطراف.
تمثل حسابات فورتنايت هدفاً ثمينًا للقراصنة؛ لأنه يمكن بيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق السوداء أو سرقة البطاقات البنكية المرتبطة بها.
يسعى المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر! لجذب المزيد من المتابعين، ومن بين أدوات الجذب منح جوائز عبر القرعة.
إذا كنت من هواة تغيير خلفيات الهاتف حتى تشعر بالتجديد والتفرد، فيقدم متجر جوجل تطبيقات مميزة لهواتف الأندرويد.
تعددت ألعاب فيديو جيم سباقات السيارات على مدار عقود، وشهدت طرح نسخ تتمتع بقدر عالٍ من الدقة، وتضم مجموعات استثنائية من السيارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا..مزايا واتساب العبقرية وقرعة تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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