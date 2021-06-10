أسعار النفط تحلق لقمة عامين.. والذهب يعزز مكاسبه

حلقت أسعار النفط، الخميس، لأعلى مستوياتها في أكثر من عامين، فيما عاود الذهب للصعود بعد ارتفاع معدل التضخم الأمريكي.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في تعاملات متقلبة، الخميس، وسط تفاؤل حيال طلب اقتصادي قوي بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من "كوفيد-19" بالبلاد العام الماضي.

رفع العقوبات



وشهدت السوق تراجعا لفترة وجيزة بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن مسؤولين بقطاع النفط الإيراني.

وحسب رويترز، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت لاحق، إنها رفعت العقوبات المفروضة على 3 مسؤولين إيرانيين سابقين، وشركتين كانتا ضالعتين في السابق في تجارة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الإجراء "روتيني" ولا يتعلق بالمحادثات مع إيران بشأن إحياء اتفاق 2015 الرامي لكبح تطويرها أسلحة نووية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4%، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5%، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.

وهذا أعلى مستوى عند الإغلاق لبرنت منذ مايو/أيار 2019 ولغرب تكساس الوسيط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بيانات إيجابية



وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في قرابة 15 شهرا، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بقوة في مايو/أيار، إذ واصل الاقتصاد التحرر من تأثيرات الجائحة.

وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي "بيانات البطالة والوظائف الصادرة مؤخرا بالولايات المتحدة.. مؤشر إيجابي يؤكد على أن تسارع التعافي في البلاد".

وأضافت:" أن المزيد من نشاط الأعمال، يعني المزيد من استهلاك الطاقة، وتحسن الاقتصاد شرط أساسي ضروري لزيادة الحركة على الطرق وجوا".

صعود الذهب

كما صعدت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1893.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ 4 يونيو حزيران عند 1869.46 دولار.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى "أواندا": "أهم ما يمكن استنتاجه من بيانات التضخم هي أن هذه السوق تؤمن بقوة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يغير موقفه في أي وقت قريب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.6% إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4% إلى 1145.23 دولار.

وتقدمت الفضة 0.5% إلى 27.88 دولار للأوقية.