موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أيقونات الهاتشباك وكهربائية جاجوار

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة كبيرة من السيارات بفئة هاتشباك، عرف البعض منها كأيقونة في تاريخ هذا النوع من السيارات.

أعلنت جاجوار البريطانية عن نسخة 2022 عن طرازها الأنجح بالأسواق، I-Pace الكهربائي بقدرات متميزة تعزز مكانته وسط المنافسة.

تعتزم شركة "مان" الألمانية إنتاج شاحنة كهربائية ثقيلة، بداية من 2024،وفق معايير الاتحاد الأوروبي.

نجحت مجموعة من ماركات السيارات اليابانية في التفوق على نفسها، حين قدمت نسخا خاصة من موديلات، تميزت في قدرتها على النسخ الأصلية.

كشفت شيفروليه الأمريكية عن نسخة 2022 من طراز Traverse الذي تنافس به ضمن فئات SUV كبيرة الحجم.

تطرح أوبل نسخة تحديث منتصف الجيل "فيس ليفت" من طراز Grandland لعام 2022 ضمن خطتها لتطوير سياراتها بفئة "كروس أوفر" المدمجة.

تتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات السيدان التي تجمع بين القدرة الرياضية والتكلفة المنخفضة.

تتوفر في صناعة الشاحنات مجموعة متعددة من الفئات والأحجام، تشمل فئات "بك–أب" متوسطة الحجم، التي يطرح منها موديلات متميزة في 2021.

