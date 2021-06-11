كورونا و"قمة السبع".. مليار جرعة لقاح لمواجهة الفيروس بحلول 2023

يعتزم قادة دول مجموعة السبع التوافق في قمّتهم التي تُعقد نهاية الأسبوع على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

قرار قادة الدول جاء لتأمين مليار جرعة لقاح على الأقلّ للعالم من خلال وضع خطط للتمويل والمشاركة، وفق ما أعلنت بريطانيا المضيفة للقمّة الخميس.



وقالت بريطانيا التي تستقبل الاقتصادات الرائدة في العالم، إنّها ستتبرّع بـ100 مليون جرعة لقاح فائضة على الأقلّ خلال العام المقبل، بينها خمسة ملايين في الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا الالتزام في أعقاب دعوات متزايدة إلى الدول الغنيّة لتكثيف جهودها لمشاركة لقاحات كوفيد-19 مع الدول الأقلّ نموّاً، في وقتٍ تُحذّر منظمات إنسانية من أنّ الوضع الراهن يؤدّي إلى "فصل عنصري على أساس اللقاحات".

وواجهت بريطانيا التي تلقّت طلبات لأكثر من 400 مليون جرعة، انتقادات بسبب تأخّرها في الشروع بتقديم تبرّعات للدول الفقيرة.

لكن عشية ترحيبها بزعماء دول مجموعة السبع في قمّتهم الأولى منذ نحو عامين، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغيير هذا الوضع قريباً.



وقال "نتيجةً لنجاح برنامج التلقيح في المملكة المتحدة، نحن الآن في وضع يسمح لنا بتشارك فائض جرعاتنا مع أولئك الذين يحتاجون إليها".

وأضاف "من خلال القيام بذلك سنخطو خطوة كبيرة نحو دحر هذا الوباء نهائيا".

وستتبرّع بريطانيا بخمسة ملايين جرعة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول بدءاً من الأسابيع المقبلة تُخَصّص أساساً لأفقر دول العالم، وفقاً لمكتب جونسون.

كما وافقت دول الاتّحاد الأوروبي على التبرّع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021، مع التزام كل من فرنسا وألمانيا تقديم 30 مليون جرعة.