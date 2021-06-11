سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، قرشين، في تعاملات شركات الصرافة، ماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الجمعة، تراجع متوسط سعر الدولار، نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

وساهم استقرار قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الأخيرة في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، ومعدل التضخم.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

وهيمن سعر الدولار عند 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، على التعاملات في 14 بنكا، منها عودة، والإمارات دبي الوطني، والبركة، والأهلي المتحد، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمشرق.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، إلى نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

استثمارات 7.5 مليار دولار

ودشنت مصر، السبت، مشروعا هو الأول من نوعه في أفريقيا، والشرق الأوسط على ضفاف قناة السويس باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

ووضع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار.

والمشروع ينطلق تحت اسم "شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات".

ويجري حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.00 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.11 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.164 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.279 جنيه للبيع، أمس.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.86 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع، أمس.