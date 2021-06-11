سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 11 يونيو 2021.. الأوروبي يهبط بالقاهرة

تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، خلال تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

واستقر سعر صرف الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية، بدعم من استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، أمس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند نحو 18.91 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.92 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع.

مصر تدخل سوق "التمويل الإسلامي"

أصبحت مصر مستعدة لدخول سوق التمويل الإسلامي الضخم، وذلك بعد صدور قانون "الصكوك السيادية".

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، أن بلاده لأول مرة تدخل سوق التمويل الإسلامي الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.

وقال الوزير معيط، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإثنين، إن "الصكوك السيادية" تساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.

أسعار الدولار والإسترليني

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.00 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.11 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.164 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.279 جنيه للبيع، أمس.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.86 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع، أمس.