أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.
وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، إلى نحو 228.95 ريال (61.05 دولار).
أسعار الذهب الاقتصادي
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة) إلى نحو 200.33 ريال (53.42 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، نحو 171.72 ريال (45.79 دولار).
وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودي، سجل عيار 14 نحو 133.56 ريال (35.62 دولار).
سعر الأوقية والجنيه الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، نحو 7121.25 ريال (1899 دولارا).
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1602.68 ريال (427.38 دولار).
ارتفاع عالمي
وعالميا، صعدت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1893.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ 4 يونيو حزيران عند 1869.46 دولار.
وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى "أواندا": "أهم ما يمكن استنتاجه من بيانات التضخم هي أن هذه السوق تؤمن بقوة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يغير موقفه في أي وقت قريب".
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