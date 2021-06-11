أغنى رجل في العالم.. جيف بيزوس يستعيد عرش الثراء

استعاد جيف بيزوس مؤسس أمازون صدارة أثرياء العالم بعد أسبوعين من خسارته لقب "الأغنى في العالم" لصالح رئيس LVMH برنارد أرنو.

وجاءت عودة بيزوس للصدارة بفضل سهم أمازون الذي أنهى تعاملات أمس الخميس على ارتفاع يزيد على 2%.



وعزز هذا من صافي ثروة بيزوس التي زادت بمقدار 3.5 مليار دولار، لتصل إلى 193.5 مليار دولار، وفقا لحسابات فوربس.

وفي الوقت نفسه تراجعت أسهم مجموعة LVMH بنحو 1%، ما أدى إلى انخفاض ثروة أرنو بنحو 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 192.9 مليار دولار.

أرنو.. الملياردير الأغنى لأسبوعين وعدة ثوان

وفي 24 و25 مايو/أيار الماضي، تجاوز أرنو بيزوس لفترة وجيزة قبل افتتاح الأسواق في نيويورك، لكن ارتفاع أسهم أمازون أعاد الصدارة سريعا لبيزوس.

ولكن في 27 مايو/أيار انتزع أرنو الصدارة واحتفظ بها لمدة أسبوعين.

أمازون تدعم بيزوس

وترتبط معظم ثروة بيزوس بأسهمه في أمازون المقدرة بنحو 10% من الشركة، بالإضافة إلى نحو 19 مليار دولار من النقد والاستثمارات.

كما يمتلك بيزوس 500 مليون دولار في العقارات، بالإضافة إلى شركة بلو أوريجين للفضاء وصحيفة واشنطن بوست.

ورغم ارتفاع ثروته بمقدار 99 مليار دولار بين عامي 2014 و2018، كشف تقرير نشرته صحيفة ProPublica يوم الثلاثاء أن بيزوس دفع 930 مليون دولار فقط كضرائب فيدرالية على دخل قدره 4.33 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وتلقت ProPublica سنوات من الإقرارات الضريبية لآلاف من أثرياء الولايات المتحدة، بما في ذلك ماسك ومؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، ووارن بافيت.

ونظرًا إلى أن الغالبية العظمى من ثروة بيزوس مرتبطة بأسهم أمازون، فهو لا يتقاضى سوى راتب سنوي قدره 81840 دولارًا كرئيس تنفيذي لشركة أمازون، وهو منصب يخطط للتخلي عنه في الربع الثالث من العام.