أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 11-6-2021، مع ارتفاع المعدن الأصفر عالميا. وجاءت أسعار فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية كما يلي:

سجل جرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.15 دينار (60.86 دولار) مقابل، 42.91 دينار أردني (60.52 دولار)، الخميس. كما سجل جرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 37.76 دينار (53.25 دولار)، مقابل 37.55 دينار أردني (52.96 دولار)، أمس. في حين سجل جرام الذهب عيار 18 في الأردن حوالي 32.36 دينار (45.64 دولار)، مقابل 32.18 دينار أردني (45.39 دولار)، الخميس. أما الجنيه الذهب فسجل في الأردن نحو 302.05 دينار (426.02 دولار)، مقابل 300.38 دينار أردني (423.66 دولار)، أمس. الأسعار العالمية للذهب قفزت أسعار الذهب لما فوق 1900 دولار للأوقية، فيما يعاني الدولار من ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي، رغم تجاهل الاحتياطي الاتحادي لها. وارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأوقية، الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة. وانتعش الذهب بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي تمسكه بسياسته النقدية، واعتبار بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لاتخاذ إجراء جديد. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش. وزادت الأسعار أكثر من 0.5% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1902.7 دولار للأوقية.

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