رواية مثيرة للجدل.. مستشارة مسلمة تحكم ألمانيا

يبدو أن نظرة بعض الألمان إلى المسلمين تتخذ بعدا جديدا، إذ صورت رواية جديدة مثيرة للجدل ألمانيا تحت حكم مستشار مسلم مستقبلا.

لكن الرواية المعنونة "بيان رجعي" وكتبها المذيع في التلفزيون الألماني قسطنطين شرايبر (41 عاما)، تسيل كثيرا من الحبر، في ظل اتهامها بأنها بُنيت على شخصية موجودة في الواقع، وهي سكرتيرة ولاية برلين سوسن شبلي (42 عاما)، وتهدف لإثارة الخوف من الإسلام.



وشبلي، وهي قيادية مسلمة من أصول فلسطينية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تعد من الوجوه السياسية المهمة في النخبة السياسية ببرلين.

وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: "كتب شرايبر رواية مليئة بصور عن الآخر، يرسم فيها مساعي سياسية مسلمة لمنصب مستشار ألمانيا حتى يتمكن المسلمون من العيش على قدم المساواة مع الألمان".

وتابعت: "يريد شريبر إثارة الخوف من الإسلام"، لكن الكاتب الذي يعد خبيرا في شؤون الشرق الأوسط ويجيد العربية بطلاقة، نفى هذا الاتهام، ويقول إن شخصيات روايته كلها خيالية، ولم تبن على شخصية شبلي.

وفي الرواية، يرسم شريبر صورة مرشحة المستشارية الألمانية، صباح حسين، المنحدرة من لبنان، وهي في نفس عمر شبلي، ويصف شخصية روايته بأنها "ترتدي ملابس باهظة الثمن وأساور ذهبية"، تماما مثل السياسية ذات الأصول الفلسطينية في واقع ألمانيا الحالي.

وضمن أوجه التشابه بين شخصية الرواية صباح، والشخصية الواقعية سوسن، نعت بطلة العمل الأدبي في ثنايا النص بأوصاف مثل "باربي الإسلام"، وهو نفس الوصف الذي يطلق على السياسية ذات الأصول الفلسطينية حاليا.

وشبلي، وهي ابنة مهاجرين من فلسطين، مسؤولة في حكومة ولاية برلين عن ملف المواطنة والاندماج، ومعروفة بمواقفها المناوئة للعنصرية.

كما أنها تلقت تهديدات بالقتل في 2019، من أوساط اليمين المتطرف.