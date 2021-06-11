أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة.. هبوط جماعي وبيتكوين تترنح

تراجعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، متأثرة بعمليات التدقيق المستمرة من الحكومات على مستوى العالم.

وتتطلع العملات المشفرة لاختتام الأسبوع على ارتفاع، إذ يبدو أن بيتكوين تتلقى دعما جيدا فوق مستوى 35 ألف دولار على الرغم من المزيد من الحديث عن تدقيق من جانب جهات تنظيمية على مستوى العالم.

وتراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC، خلال تعاملات الجمعة، بنسبة 1.66% لتصل إلى 37325.85 دولار، مقابل 38 ألف دولار في ختام تعاملات أمس الخميس.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 12:59 مساء بتوقيت جرينتش.

قيمة بيتكوين السوقية تتراجع

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى مستوى 699.346 مليار دولار، مقابل 708.61 مليار دولار، عند إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وانخفضت عملة إيثريوم ETH (Ethereum) خلال تعاملات الجمعة بنسبة 3.74% إلى 2470.44 دولار مقابل 2555.63 دولار في ختام تعاملات أمس.

وهبطت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.74% لتصل إلى مستوى 0.3235 دولار مقابل 0.3345 دولار أمس.

وفقدت عملة XPR نحو 2.07% من قيمتها لتصل إلى مستوى 0.8652 دولار مقابل 0.8827 دولار عند إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وانخفضت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.07% إلى 169.87 دولار مقابل 170.23 دولار أمس.

وهبط سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 5.25% إلى 22.45 دولار مقابل 23.71 دولار في ختام تعاملات أمس الخميس.

وانخفضت العملة الرقمية تشينلينك Chainlink LINK بنسبة 6.43% لتسجل 22.97 دولار مقابل 24.35 دولار أمس الخميس.

ولا تزال "بيتكوين" بعيدة عن القمة التي سجلتها في 2021، وقد تحولت من الأصل الأكثر ربحا في هذا العام إلى واحدة من ضمن الأصول العادية التي تتفوق عليها بعض الأصول التقليدية.

ومنذ بداية تعاملات الشهر الجاري، تكافح العملات المشفرة لتجاوز خسائرها في مايو/أيار الماضي.