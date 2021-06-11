انطلاق جلسة انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن

انطلقت، الجمعة، جلسة انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن.
ويتكون مجلس الأمن من 5 دول كأعضاء دائمين، فيما يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين 10 دول تشغل مقاعدها لفترات متداخلة لعامين.
وتعد الإمارات، التي تترشح لعضوية المجلس، كصوت عربي حازم في رحاب مجلس الأمن الدولي يسعى للدفاع عن قضاياه سعيا نحو كسر الجمود والتحديات وتمهيد الطريق نحو حلول سياسية دائمة.
وأكدت دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، أهمية وجود هذا الصوت العربي، في مختلف القضايا المطروحة، خاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية، وبما يتماشى مع الإجماع العربي.
إحداثيات تشكل الركائز الأساسية لحملة ترشح دولة الإمارات لمجلس الأمن، والتي تحمل شعار "أقوى باتِحادنا"، وهي تحقيق السلام والأمن وتعزيز الشمولية والعمل المشترك والتشجيع على حل النزاعات بالطرق السلمية مع دعم جهود الوساطة.
توليفة يضاف إليها "بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة مثل التغير المناخي والأوبئة وغيرهما، والتحفيز على الابتكار لإرساء السلام والأمن.
وكانت الإمارات أعلنت نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022- 2023.
وحينها، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قوله: "ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".
وأضاف وزير الخارجية الإماراتي "بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول، مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول، وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات".
ونقل المصدر نفسه، آنذاك، عن السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، قولها إن "العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة، وخلال العضوية فإن دولة الإمارات ستكون شريكا بناء في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه وقتنا الحاضر".
وتابعت: "لقد أثبتت جائحة كوفيد-19 مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حاليا لن يصبح أي عضو في مجتمعنا الدولي آمنا ما لم يصبح الجميع في أمان، ولذلك فإن دولة الإمارات على استعداد للقيام بدورها في هذا الصدد من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام، كما ستعمل دولة الإمارات بشكل حثيث لمساعدة مجلس الأمن على مواجهة هذه التحديات المهمة خلال السنوات المقبلة".
وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر/ كانون أول 1971، كما سبق أن كانت عضوا في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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