انطلاق جلسة انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن

انطلقت، الجمعة، جلسة انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن.

ويتكون مجلس الأمن من 5 دول كأعضاء دائمين، فيما يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين 10 دول تشغل مقاعدها لفترات متداخلة لعامين.

وتعد الإمارات، التي تترشح لعضوية المجلس، كصوت عربي حازم في رحاب مجلس الأمن الدولي يسعى للدفاع عن قضاياه سعيا نحو كسر الجمود والتحديات وتمهيد الطريق نحو حلول سياسية دائمة.

وأكدت دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، أهمية وجود هذا الصوت العربي، في مختلف القضايا المطروحة، خاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية، وبما يتماشى مع الإجماع العربي.

إحداثيات تشكل الركائز الأساسية لحملة ترشح دولة الإمارات لمجلس الأمن، والتي تحمل شعار "أقوى باتِحادنا"، وهي تحقيق السلام والأمن وتعزيز الشمولية والعمل المشترك والتشجيع على حل النزاعات بالطرق السلمية مع دعم جهود الوساطة.

توليفة يضاف إليها "بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة مثل التغير المناخي والأوبئة وغيرهما، والتحفيز على الابتكار لإرساء السلام والأمن.