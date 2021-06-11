انتخاب الإمارات لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا دوليا، اليوم الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الإمارات حصلت على 179 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن.

ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.



وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.