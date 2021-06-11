تعليق بعثة الإمارات بالأمم المتحدة على الفوز بمقعد مجلس الأمن

قالت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، مساء الجمعة، إنها لا تزال تؤمن بوضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودها.
وأوضحت البعثة في بيان، "بالرغم من اختلاف عالمنا اليوم عما كان عليه قبل 30 عاماً، إلا أننا مازلنا نؤمن بوضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودنا".
جاء ذلك بعد وقت قصير من تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا دوليا، الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.
ونهاية سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة بين 2022-2023.
وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.
وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر/ كانون أول 1971، كما سبق أن كانت عضوا في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.
ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.
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