محمد بن راشد: فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن يعكس دبلوماسيتها النشطة

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة، وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز، كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا دوليا، اليوم الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.
ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.
وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.
ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.
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