موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. موديلات بي إم دبليو وtoyota land cruiser

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت تويوتا عن نسخة 2022 المرتقبة من طراز تويوتا لاند كروزر بعدد متميز من الفئات والقدرات الاستثنائية. أشعلت فورد المنافسة ضمن فئات الشاحنات الكهربائية بالإعلان رسميا عن طرح شاحنتها الكهربائية "برق". كشفت بي إم دبليو رسميا عن نسخ 2022 الأحدث التي تطرحها من موديلي XD3 ألباين، وXD4 ألباين ضمن فئات SUV كبيرة الحجم. تطرح سيارة فورد موديل "إسكورت" التي كانت تقودها الأميرة ديانا كواحدة من ضمن سياراتها الخاصة للبيع بمزاد بمدينة "إسيكس" الإنجليزية. أعلنت نيسان عن طرح نسخة 2022 الجديدة كليا من طراز "باثفايندر" ضمن فئات SUV كبيرة الحجم بعدد كبير من الفئات.

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