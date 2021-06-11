صقر غباش: الإمارات ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يؤكد الثقة في سياستها كركيزة أساسية بحفظ السلم

وقال في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات : إن "سياسية دولة الإمارات تقوم على الحوار والتفاهم والسعي للسلام والاستقرار والتنمية في العلاقات الدولية وهو نهج راسخ انطلقت منه في علاقاتها مع دول العالم أجمع".



وهنأ رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيد الإمارات الزاخر بالإنجازات على مستوى العالم.

وثمن نهج القيادة الرشيدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشاد غباش بجهود فريق الدبلوماسية الإماراتية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والذي يبذل جهودا استثنائية من أجل تحقيق رؤية الدولة في إرساء الأمن والسلم في العالم.

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا دوليا، اليوم الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وتبدأ من يناير/كانون الثاني 2022.

وحصلت الإمارات على 179 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن.

وإلى جانب الإمارات، اُنتخبت غانا، والبرازيل، وألبانيا، والجابون كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.

ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.