مصر تهنئ الإمارات بإنجازها في مجلس الأمن

أعربت وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023.
رافعةً شعار "نحن أقوى باتحادنا"، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازا دوليا مستحقا بالفوز بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الانتخابات التي جرت أمس الجمعة.
ونهاية سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022- 2023، وهو الإنجاز الدولي الذي أصبح واقعا.
واستحقت الإمارات عضوية مجلس الأمن الدولي بجدارة، برصيد من العمل الدولي والإقليمي يحقق الرسالة العالمية لتحقيق الامن والسلام والاستقرار للشعوب وكذلك الرسالة الإنسانية بإرساء قيم العدل والتعايش والتسامح.
هذا الفوز المستحق كان له عديد من المنطلقات أبرزها مصداقية الإمارات وواقعيتها السياسية، وكذلك وعيها بحتمية الانفتاح على الآخر وقبوله، وهو ما خلق منها دولة تمثل نموذجاً عالميا ينشد السلم والتنمية والازدهار، ويؤسس للممارسات السلمية وثقافة التعايش.
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