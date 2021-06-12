الزعيم الكوري الشمالي يحدد هدف بلاده العسكري

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية، السبت، أن الزعيم كيم جونج أون رأس اجتماعا اللجنة العسكرية المركزية لبحث عدد من الأهداف لجيش بلاده.

وقالت الوكالة إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة دعا إلى "حالة تأهب قصوى" ضد الوضع "المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة" في شبه الجزيرة الكورية، وأضافت أن هدف الزعيم الكوري هو تعزيز القوة العسكرية للبلاد.



وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري

ويسود التوتر الدائم بين واشنطن وبيونج يانج، ففي مايو/أيار الماضي قال البيت الأبيض إن سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية سيظل تهدف نزع الأسلحة التام في شبه الجزيرة الكورية.



وكان تقارير قد كشفت أن واشنطن تعتزم رصد 18 مليار دولار لمواجهة وصواريخ كوريا الشمالية وطائرات إيران المسيرة.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن واشنطن تعتزم تطوير وإنتاج رؤوس حربية اعتراضية جديدة لصد أي صواريخ نووية قادمة من كوريا الشمالية.