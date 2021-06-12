سعر الدولار في مصر اليوم السبت 12 يونيو 2021.. تعاملات هادئة

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 12 يونيو 2021، في تعاملات هادئة بشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وساهم استقرار قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الأخيرة في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، ومعدل التضخم.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار، 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

وهيمن سعر الدولار عند 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، على التعاملات في 14 بنكا، منها عودة، والإمارات دبي الوطني، والبركة، والأهلي المتحد، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمشرق.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

"التمويل الإسلامي"

وأصبحت مصر مستعدة لدخول سوق التمويل الإسلامي الضخم، وذلك بعد صدور قانون "الصكوك السيادية".

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين الماضي، أن بلاده لأول مرة تدخل سوق التمويل الإسلامي الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.

وقال ، إن "الصكوك السيادية" تساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملات المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري،عند 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 22.00 جنيه للشراء، و 22.15 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وكذلك استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، عند 51.79 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع.