رقم قياسي لتجارة دبي الخارجية.. 98 مليار دولار في 3 أشهر

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نمو تجارة دبي الخارجية 10% في الربع الأول من 2021.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول من 2021 إلى 354.4 مليار درهم - نحو 98 مليار دولار- مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من 2019.

وأضاف: "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرسى دعائم اقتصاد قوي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة لتحويل الأزمات إلى فرص".

وتابع: "تدابير دبي السريعة والمدروسة بما فيها حزم التحفيز الاقتصادي تواصل إثبات جدواها بتسارع معدلات التعافي.. والنتائج تؤكد أننا نتخطى المرحلة الاستثنائية بالفكر المبدع والبدائل الفعالة التي تعين على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن مختلف القطاعات".

وسجلت دبي التي تعد أحد مراكز التجارة الرئيسية بالمنطقة، نموا كبيرا في التجارة الخارجية خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة "كوفيد-19".

وشهد النصف الثاني من 2020 قفزة قوية في أحجام التجارة بنسبة 6% على أساس سنوي وارتفعت قيمة صادرات دبي الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي في عام 2020.