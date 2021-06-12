تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 12 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 12 يونيو 2021، في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة.

وبدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر، يواصل متوسط سعر صرف الجنيه المصري، الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، 4.158 جنيه للشراء، و4.185 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في ماكينات صراف آلي لـ 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.148 جنيه للشراء، و4.180 جنيه للبيع.

استثمارات 7.5 مليار دولار

ودشنت مصر، السبت الماضي، مشروعا هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط على ضفاف قناة السويس باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

ووضع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ7.5 مليار دولار.

والمشروع ينطلق تحت اسم "شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات".

ويجري حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، نحو 22.00 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري ثابتا عند نحو 51.79 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع.