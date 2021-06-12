آخر نوادر الإخوان.. "فياجرا" سياسية لتنشيط الساحة في الجزائر

يبدو أن تخبط الإخوان لا ينتهي في الجزائر، إذ واصلت قيادات الجماعة إثارة الجدل في الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية.

وأدلى الإخواني الجزائري عبد القادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني"، بـ"تصريح صادم" أشعل مواقع التواصل، عندما دعا شركة جزائرية خاصة في صناعة الأدوية لصناعة "فياجرا سياسية" لإخراج البلاد من أزمتها، معللا ذلك بـ"تنشيط الساحة السياسية".

وعقب إدلائه بصوته الانتخابي، فاجأ الإخواني بن قرينة الصحفيين بتصريح قال فيه: "النشاط الحراكي الموجود يدعونا إلى حوار سياسي غير إقصائي من أجل إخراج البلاد من أزمتها"، واللافت أنه كان "حازماً وجدياً في تصريحه".



وهنا بدأت "تخاريف" الإخواني عندما قال "في إطار كوموندوس سياسي (جنوب سياسيون)، وعندما يفشل هذا الكوموندوس يلزمنا أن نطلب من صيدال (شركة لإنتاج الأدوية) تنجز لنا وتزودنا بدواء جديد يسمونه الفياجرا السياسية للتنشيط السياسي".

وتابع الإخواني قائلا: "حتى عندما يفشل الكوموندوس السياسي، يأكل حبة من هذه الفياجرا السياسية لينشط سياسياً ولا يخمل".





والكارثة التي أتبعها بتبريره لهذه الخرجة الغريبة، بحسب ردود أفعال جزائريين، هي "أن ذلك الاقتراح يضمن بناء جزائر جديدة في إطار حل سياسي واقتصادي واجتماعي ومحافظة على أمننا القومي بغير أي إقصاء".

وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت أراء المتابعين ما بين سخرية وصدمة من تصريحات الإخواني، لكن النشطاء أجمعوا على "أنها ابتذال سياسي رهيب وصلت إليه الجزائر مع جماعة الإخوان".

بينما كانت معظم التعليقات بـ"عجز اللسان عن التعليق"، و"إن لم تستح فأفعل ما شئت".



