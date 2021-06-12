طالبان تحذر القوات الأجنبية مجددا: غادروا أفغانستان

جددت حركة طالبان دعوتها إلى "كافة القوات الأجنبية" للانسحاب من أفغانستان بعد الموعد النهائي لخروج القوات الأمريكية في 11 سبتمبر/ أيلول

وأصدرت الحركة بيانا جاء فيه: "كل شبر من الأراضي الأفغانية، أمن المطارات، التمثيليات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية يجب أن تُوضع تحت مسؤولية الأفغان".



يأتي التحذير بعد أن اقترحت تركيا هذا الأسبوع، بحسب وسائل إعلام تركية، إبقاء قوات عسكرية في الأراضي الأفغانية لضمان أمن مطار كابول.

وفي تعليق على "معلومات صحفية"، أكدت طالبان أن "وجود أي قوات أجنبية، أيا كان اسمها، في وطننا، أمر غير مقبول للشعب الأفغاني، وبالتالي، لا ينبغي على أحد أن يأمل في إبقاء وجود عسكري أو أمني في بلدنا".

وأشارت إلى أنه "إذا ارتكب البعض مثل هذا الخطأ، سيعتبرهم الشعب الأفغاني محتلين وسيتصرّفان كما فعلا في الماضي مع الغزاة.. سيكون ذلك من مسؤوليتهم".

وفي تصريح هذا الأسبوع أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن بلاده ترغب في إبقاء وجود عسكري في أفغانستان، بشكل أساسي في مطار كابول - نقطة الدخول والخروج الأساسية في البلد الواقع في قلب آسيا الوسطى - في حال التزم حلف الأطلسي بتقديم دعم مالي ولوجستي.

وقال الوزير التركي لوسائل إعلام، إنه "في هذه الحال، يمكننا أن نبقى في مطار حامد كرزاي الدولي. ننتظر رداً بشأن شروطنا"، مشيراً إلى أنه تمّت مناقشة هذا الاحتمال مع الأمريكيين.

وفي الوقت الراهن، وحدها السفارة الأسترالية أغلقت أبوابها الشهر الماضي وأجلت موظفيها، بينما لم تعلن أي من الممثليات الغربية الأخرى شيئاً بهذا الشأن.