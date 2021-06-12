قصف تركي قرب مواقع للبشمركة شمال العراق

قالت مصادر أمنية إن طائرات تركية استهدفت مواقع قرب مراكز لقوات البشمركة الكردية، في جبل "متين" بمحافظة دهوك شمال العراق.

وأضافت المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "الطيران التركي شن بعد ظهر اليوم السبت، قصفاً جوياً استهدف مواقع في جبل متين بقضاء العمادية".



وتابعت، أن "القصف تكرر مرتين خلال أقل من ساعة، مع تصاعد لأعمدة الدخان قرب المواقع المستهدفة التي تقع قرب نقاط عسكرية لقوات البشمركة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أدان العراق القصف التركي الذي طال محافظة دهوك شمالي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، طالبت فيه بسحب القوات التركية الموجودة في مناطق إقليم شمال العراق والموصل.

وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية: "تُتابع رئاسة الجمهورية التطورات المقلقة في إقليم كردستان، وتدين الهجوم الذي تعرضت له قوةٌ من البشمركة في محافظة دهوك صباح السبت، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين".

وتواصل أنقرة شن عملياتها العسكرية داخل العمق العراقي المحاذي لإقليم كردستان بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أردوغان.

ورغم إدانات بغداد تلك العمليات التي عدتها "خروقاً سيادية"، والازدراء الدولي والإقليمي من سياسات أنقرة العسكرية في العراق، فإن تركيا تواصل هجماتها بشكل شبه مستمر.