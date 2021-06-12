بعد لقاء بوتين.. مؤتمر صحفي منفرد لبايدن

سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا منفردا بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وتأتي الخطوة الأمريكية في محاولة لتلافي أخطاء الماضي، وستحرم رجل المخابرات الروسي السابق من منبر دولي رفيع المستوى يوجه من خلاله الانتقادات للغرب ويبث الفرقة في صفوفه.



وفي عام 2018، تسبب أداء بوتين المتقن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في صدمة عندما شكك ترامب في نتائج توصلت إليها أجهزة مخابراته وأثنى على الرئيس الروسي.

وسيعفي الانفراد بالحديث عن القمة بايدن (78 عاما) من الدخول في مبارزة مفتوحة مع بوتين (68 عاما) أمام وسائل الإعلام العالمية بعد اجتماع من المؤكد أنه سيكون عاصفا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض "نتوقع أن يكون هذا الاجتماع صريحا ومباشرا"، مضيفا "المؤتمر الصحفي المنفرد هو الصيغة المناسبة لنقل الموضوعات التي أثيرت خلال الاجتماع إلى الصحافة الحرة بوضوح سواء في المجالات التي قد نتفق عليها والمجالات التي لدينا مخاوف شديدة بشأنها".

وسيجتمع بايدن مع بوتين يوم 16 يونيو/ حزيران في جنيف في قمة ستتناول الاستقرار النووي الاستراتيجي وتدهور العلاقات بين الكرملين والغرب.

وقال بوتين قبل القمة إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وردا على سؤال عن وصف بايدن له بالقاتل في مقابلة أجريت في مارس/ آذار، قال بوتين إنه سمع عشرات الاتهامات المماثلة.

وأضاف وفقا لترجمة قناة إن.بي.سي لمقتطفات من مقابلة معه أذيعت أمس الجمعة، إنه "ليس هذا بالأمر الذي أهتم به على الإطلاق".

وأعرب عن أمله أن يكون نظيره الأمريكي أقلّ انفعالا وتسرعا في خطواته من سلفه دونالد ترامب، وقال إن العلاقات مع الولايات المتحدة "تدهورت إلى أبعد حد في السنوت الأخيرة"، لكنه توقع أن يتمكن من العمل مع جو بايدن.

وتابع بوتين، قائلا:"لدي أمل كبير بأنه، نعم ستكون هناك إيجابيات وبعض السلبيات، لكن ألا تكون هناك أيّ تحرّكات انفعالية من جانب الرئيس الأميركي الحالي".

وأضاف أن دونالد ترامب "رجل استثنائي وموهوب، وشخصيته لافتة، قد تحبه أو لا تحبه، لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسساتي الأمريكي، وحتى الآن ما زلت أعتقد أن الرئيس السابق ترامب شخص رائع وإلا لما أصبح رئيسا"

وسيعرض بايدن على الأرجح خلال القمة التي ستعقد في ختام الجولة الأوروبية للرئيس الأمريكي، العديد من الشكاوى الأمريكية حيال فلاديمير بوتين بما في ذلك الشكوك في تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية وهجمات إلكترونية.