لضعف الإقبال.. تمديد التصويت بانتخابات الجزائر

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات الجزائر تمديد الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة بجميع محافظات البلاد الـ58 لمدة ساعة إضافية.

وهذا القرار غير المسبوق تم اتخاذه بعدتسجيل إقبال ضعيف من قبل الناخبين، بحسب مراقبين.

كما أعلن محمد شرفي رئيس الهيئة المشرفة عن الانتخابات، ارتفاع في نسبة المشاركة الإجمالية في حدود الساعة الـ16 بالتوقيت المحلي إلى 14.76 % بزيادة أكثر من مليون ناخب ليفوق عدد الناخبين 3 ملايين ناخب.



وبموجب قانون الانتخابات الجزائري، فإن مكاتب الاقتراع تفتح في تمام الساعة الـ8.00 بتوقيت الجزائر (11.00 بتوقيت أبو ظبي) على أن تستمر عملية التصويت 11 ساعة كاملة وليوم واحد وتنتهي في تمام الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي.

وخلال اليوم الانتخابي سجلت الجالية الجزائرية بالخارج أدنى نسبة إقبال في حدود الساعة ذاتها، وتوقفت عند 3.7 %، بينما يبلغ إجمالي الجزائريين المقيمين بالخارج والذين يحق لهم التصويت 902 ألف و365 ناخباً.

وبحسب الأرقام الرسمية المقدمة، فقد سجلت ولايات جنوب الجزائر أعلى نسب مشاركة على المدن الشمالية، واحتلت ولاية "عين غزام" الصدارة بـ34.77% تلتها محافظة تمنراست بـ28.56 %.

وكما كان متوقعاً، شهدت محافظات منطقة القبائل الأمازيغية أدنى نسب مشاركة على المستوى الوطني، وجاءت ولاية تيزيوز في آخر ترتيب نسب المشاركة بـ0.42 % وبجاية بـ0.76 والبويرة بـ5.25 %.