16 قتيلا جراء قصف مدفعي على عفرين السورية

قتل 16 شخصا على الأقل، بينهم 11 مدنيا، في قصف مدفعي استهدف، السبت، مدينة عفرين السورية وأصاب أحد المستشفيات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن من بين القتلى طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس" إن "القصف استهدف أحياء عدة في المدينة وأصاب المستشفى".

وأورد المرصد في بيان أن "معظم الضحايا سقطوا في القصف على المستشفى"، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب العديد الكبير من الجرحى.

وأوضح أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب "تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران ".

ونفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان أي ضلوع لها في القصف.

ومنطقة عفرين الكردية الواقعة في محافظة حلب سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل المعارضة في مارس/ آذار 2018.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي القتلى وسط أنقاض مستشفى الشفاء.

وتشهد المنطقة منذ احتلال القوات التركية في يناير/كانون الثاني عام 2018 بانتظام عمليات اغتيال واعتداءات وانفجارات.