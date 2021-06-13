مصرع 11 وإصابة 37 إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز بوسط الصين

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 37 آخرون، الأحد، إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز في مدينة شيان بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في هونج كونج، أن السلطات أنقذت أكثر من 100 شخص من تحت الأنقاض، من بينهم 37 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة.

وقال مكتب بلدية المدينة في البداية إن "العديد" من الناس حوصروا بعد الحادث.





وأظهرت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من مكان الحادث، عمال الإنقاذ بملابس برتقالية اللون وهم يعملون وسط حطام منازل مدمرة.

وقالت حكومة المدينة إن "سبب الحادث قيد التحقيق"، وذكرت على منصة المدونات الصغيرة الصينية ويبو إنها "تنظم جهود الإنقاذ".