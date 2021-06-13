"مجموعة السبع" تؤكد التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد قادة مجموعة السبع في نهاية قمتهم التزامهم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ودعا القادة، إيران إلى وقف كل الإجراءات التي تقوض النزاهة بشأن برنامجها النووي والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد.

وأدان قادة مجموعة السبع دعم وتمويل إيران للمليشيات المسلحة من خلال التدريب والأسلحة وندعوها لوقف أنشطتها الصاروخية.

كما طالب البيان الصادر عن قادة المجموعة السبع في نهاية القمة، إيران بالامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار ولعب دور بناء في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأعلن القادة مجموعة السبع دعمهم سيادة العراق واستقلاله، مرحبين بدعوة الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

والقمة التي استمرت 3 أيام في كورنوال في جنوب غرب إنجلترا هي الأولى منذ نحو عامين، وشهدت العودة إلى التواصل الحضوري المباشر بعدما اعتماد المؤتمرات عبر الفيديو لأشهر طويلة.



وخلال جلسات العمل سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رص صفوف حلفائه في مواجهة موسكو وبكين، وهو ما يشكل هدفا رئيسيا لجولته الأوروبية التي يفترض أن تؤكد "عودة" الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية بعد انتهاء عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي الأحد أن بلاده عادت حاضرة في الدبلوماسية الدولية عبر قمة مجموعة السبع التي عكست "تعاونا وإنتاجية استثنائيين".

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن وصول جو بايدن إلى البيت الابيض أعطى "زخماً جديداً" لأعمال المجموعة.