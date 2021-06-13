ملكة بريطانيا تستقبل بايدن وزوجته في قصر ويندسور

استقبلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته في قصر ويندسو.

وأقام القصر الملكي مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي وزوجته فور وصولهما لمقره.

وأحيت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبريطانيا "ميثاقا" لرئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل والرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت.



وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي بايدن سيوقعان خلال لقائهما الأول "ميثاقا أطلسيا" جديدا، يأخذ في الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري.

ووصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، إلى العاصمة البريطانية لندن في أولى محطات جولته الأوروبية.

وقال بايدن من بريطانيا التي وصلها في مستهل جولته الخارجية الأولى إنّ "الولايات المتحدة عادت"، آملاً بتجاوز العزلة والضغائن التي اتّسم بها عهد ترامب.

وبدأ بايدن جولته من بريطانيا ثم بلجيكا وسويسرا، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع.

وتستغرق الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي 8 أيام، وتهدف لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي التي توترت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.

ومن المقرر أن يكون اجتماعه مع الرئيس الروسي في 16 يونيو/حزيران في جنيف تتويجا للرحلة، وفرصة لإثارة مخاوف الولايات المتحدة مباشرة مع بوتين بشأن الهجمات الإلكترونية التي تأتي من روسيا، واعتداءات موسكو على أوكرانيا ومجموعة أخرى من القضايا.