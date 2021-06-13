من ضحية اغتصاب.. لكابوس يُطارد المجرمين

لويس جيبسون، أشهر رسامة جنائية في العالم، بأناملها ساعدت الشرطة على إلقاء القبض على 1000 مجرم.
فكيف بدأت جيبسون مشوارها في الرسم الجنائي؟
حين كانت جيبسون في الحادية والعشرين من العمر، هوجمت من قبل مغتصب، هذا الحدث المرعب شكّل داخلها حافزًا لكي تكون رسامة جنائية، وهي الآن الأكثر نجاحًا في هذا المجال في العالم، وقد دخلت موسوعة غينيس كأكثر الفنانين الذين استطاعوا بالرسم تحديد هويات المجرمين، كما أن أعمالها كانت أول رسومات جنائية تُعرض في برنامج “America’s Most Wanted.”
تخرّجت جيبسون في جامعة تكساس، وحملت درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الفنون الجميلة، كما حصلت على دورة الرسام الجنائي من أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالية، واليوم تعمل كأستاذة في جامعة نورث ويسترن ومعهد فنون الرسم الجنائي في هيوستن في تكساس.
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