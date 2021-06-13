عدوان جديد.. تركيا تدمر أهدافا بشمال سوريا

قصف الجيش التركي أهدافا في بلدة تل رفعت بشمال سوريا بزعم الرد على هجمات بالمدفعية أسفرت عن قتلى وجرحى في عفرين.

وقالت وسائل إعلام تركية، الأحد، إن القصف جاء ردا على هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين.



وزعمت أن القوات التركية، التي لها وجود كبير في شمال سوريا، قصفت "أهدافا إرهابية" في البلدة.

واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت السبت، وشملت هجوما على مستشفى.

ونفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعمل تحت قيادة وحدات حماية الشعب الكردية مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق، إنه "سنحاسب هؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم يريقونها".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات توغل في سوريا لدعم المعارضة السورية المسلحة لإبعادها عن الحدود التركية.