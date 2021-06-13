انتخاب ميكي ليفي رئيسا للكنيست الإسرائيلي

انتخب الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، النائب من حزب "هناك مستقبل" الوسطي ميكي ليفي رئيسا له.

ويخلف ليفي في منصبه هذا ياريف ليفين وهو الناب من حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو.



وقال ليفين بعد انتهاء التصويت" أعلن عن ميكي ليفي رئيسا للكنيست".

وتم انتخاب ليفي بأغلبية 67 صوتا وهم النواب في الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية الجديدة إضافة 6 نواب عرب أعلنوا عدم تصويتهم لصالح الحكومة ولكن سيصوتون لصالح ليفي.

وحصل مرشح تحالف نتنياهو النائب يعقوف مارجي على 52 صوتا.



وتولي أحزاب الحكومة الجديدة أهمية كبيرة لمنصب رئيس الكنيست لأنه يحدد القضايا التي يتم طرحها للنقاش في البرلمان.

وينحدر رئيس الكنيست الإسرائيلي الجديد من جهاز الشرطة الإسرائيلية ولكنه شغل أيضا منصب نائب وزير المالية.

وانتخب لعضوية الكنيست للمرة الأولى في عام 2013 ومن ذلك الحين انتخب لأكثر من مرة على قائمة حزب "هناك مستقبل" الوسطي برئاسة يائير لابيد.

وولد ليفي، 69 عاما، في عام 1951 وله أربعة أولاد وهو ينحدر لأبوين يهوديين ولدا في مدينة جيزرة الكردية في تركيا.

وسبق أن أدلى بتصريحات مؤيدة لاستقلال الأكراد.

وليفي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة حيفا وعلى درجة الماجستير في التربية من جامعة ديربي البريطانية.

بدأ حياته في جهاز الشرطة الإسرائيلي وتدرج فيه إلى أن وصل إلى رتبة قائد الشرطة في مدينة القدس في الفترة ما بين عامي 2000 و2004.