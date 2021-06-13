السودان يشيد بجهود الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة والحدود

رحب رئيس مجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بمساعي الاتحاد الأفريقي لمعالجة أزمة سد النهضة والحدود مع إثيوبيا.

وأشاد البرهان، الأحد، خلال لقاء وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي، بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة السمراء.



وأكد رئيس مجلس السيادي السوداني، على ثقته التامة في دور الاتحاد الأفريقي لحل القضايا الأفريقية، مشيرا إلى الجهود الناجحة للاتحاد في دول ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد.

من جانبها قدمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، تقريرا مفصلا للوفد الأفريقي، حول أزمة سد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا.

وجددت الصادق تمسك السودان بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.



بدوره أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وقوف الاتحاد مع قضايا السودان ودعمه ومساندته لحكومة الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة.