26 ولاية تركية تحت رحمة الأمطار.. والأرصاد تطلق الإنذار الأصفر

أطلقت الإدارة العامة للأرصاد التركية، الأحد، الإنذار الأصفر لـ20 ولاية، والبرتقالي لـ6 ولايات بسبب الأمطار الغزيرة.
ووفق التقييمات الأخيرة التي أجرتها الأرصاد، ستقع مناطق وسط الأناضول، وغرب البحر الأسود ومرمرة وبحر إيجة، تحت تأثير الأمطار العزيرة والعواصف الرعدية، بدءًا من مساء اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يستمر تأثيرها حتى غدا الإثنين.
ويشمل تحذير الأرصاد ولايات إسطنبول وقوجالي وسقاريا ويالوفا وبورصا وباليكسير وبيلجيك وجناق قلعة وكوتاهيا وأوشاك ودنيزلي ومانيسا وأفيون قره حصار وإسبرطة وبوردور وأنقرة وإسكيشهير وتشانكيري ودوزجي وزنجولداك وبارتين وكاستامونو وتشوروم وبولو وكارابوك.
وطالبت الأرصاد سكان هذا المدن بضرورة توخي الحيطة والحذر من السيول المفاجئة والفيضانات والرياح القوية ومن البَرَد.
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