بعد 4456 يوما على رأس الحكومة.. نتنياهو رئيسا للمعارضة

أصبح زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو رئيسا للمعارضة بعد 4456 يوما متواصلة احتكر فيها رئاسة حكومة إسرائيل.

ولكن نتنياهو وخلال جلسة الكنيست للتصويت على منح الثقة لحكومة بينيت-لابيد، توعد بالعودة إلى الحكم مجددا بأسرع مما هو متوقع وسيعمل على إسقاط الحكومة الجديدة.

وكتب في تغريدة على تويتر: قائلا:"هذه أمسية سعيدة في استوديوهات التلفزيون، لكنها ليست أمسية سهلة لملايين المواطنين الإسرائيليين.. أطلب منكم.. لا تثبطوا عزيمتكم.. سنعود - وأسرع مما يعتقدون".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لم يتم تحديد موعد تسليم رئاسة الوزراء إلى رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت كما ليس واضحا إذا كان نتنياهو نفسه سيشارك في الحفل.

وأدى نفتالي بينيت ووزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية، مساء الأحد، أمام الكنيست الإسرائيلي.

وفي حين تظاهر المئات من أنصار نتنياهو خارج الكنيست الإسرائيلي تعبيرا عن الامتنان له تظاهر آخرون في تل أبيب ابتهاجا بالحكومة الجديدة.

وصوت 60 نائبا لصالح الحكومة الجديدة فيما صوت 59 نائبا ضدها وامتنع نائب عربي عن التصويت.

ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية بشكل متواصل منذ عام 2009 يضاف إليها ولايته الأولى في الفترة ما بين 1996 و1999.

وولد بنيامين نتنياهو في تل أبيب عام 1949، وتلقى تعليمه الثانوي في الولايات المتحدة، حيث مكثت عائلته هناك بسبب الأبحاث التي قام بها والده، المؤرخ بنتسيون نتنياهو.

وبعد عودته إلى إسرائيل عام 1967، تجند للخدمة في الجيش الإسرائيلي وخدم في وحدة النخبة "سييريت متكال"، وشارك في عمليات عسكرية مختلفة.

وأنهى نتنياهو شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة في الولايات المتحدة، كما درس العلوم السياسية في جامعة هارفارد.

وفي عام 1982، عين نتنياهو لمنصب المبعوث السياسي في سفارة إسرائيل بواشنطن. وبعدها بعامين، عين في منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة وشغل هذا المنصب لمدة أربعة أعوام.

وبعد عودته إلى إسرائيل عام 1988، انتخب نتنياهو للكنيست عن حزب الليكود وشغل منصب نائب وزير الخارجية.

وبعد ذلك بـ3 أعوام، شارك نتنياهو كموفد كبير ضمن الوفد الإسرائيلي لمؤتمر السلام في مدريد.

وانتخب نتنياهو عام 1993 لقيادة حزب الليكود، وشغل منصب رئيس المعارضة حتى انتخابه كرئيس لحكومة إسرائيل عام 1996.

ومع انتهاء ولايته كرئيس حكومة عام 1999، عمل نتنياهو كمستشار تجاري لشركات هايتك إسرائيلية، قبل أن يعود في عام 2002 إلى الحياة السياسية، بداية كوزير خارجية ثم كوزير للمالية.

وفي عام 2005، عاد نتنياهو ليشغل منصب زعيم المعارضة إلى أن انتخب في عام 2009 لرئاسة حكومة إسرائيل للمرة الثانية، وبقى في المنصب حتى اليوم.