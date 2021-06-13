حمدوك يجري تعديلاً وسط حكام ولايات السودان للوفاء باتفاق جوبا

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الأحد، تعديلاً محدوداً وسط ولاة الولايات، أشرك بموجبه الحركات المسلحة بالحكم الولائي.

وأعفى حمدوك إستناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، كل من والي ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، ووالي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي من منصبيهما.

وقرر رئيس الوزراء تعيين، خميس عبدالله أبكر والياً لولاية غرب دارفور، ونمر محمد عبدالرحمن والياً لشمال دارفور، وأحمد العمدة بادي والياً لولاية النيل الأزرق التي توفي حاكمها قبل أشهر في حادث سير.

والثلاثة ولاة الذين جرى تعيينهم الأحد ينتمون للحركات المسلحة التي وقعت إتفاق سلام مع الحكومة السودانية في جوبا يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار بيان من مجلس الوزراء السوداني إلى أن هذه الإعفاءات والتعينات في مناصب ولاة الولايات تأتي وفاءا لاستحقاقات اتفاق جوبا للسلام في البلاد.

وكان اتفاق جوبا أقر إشراك حركات الكفاح المسلح في كافة مستويات السلطة الإنتقالية، وقد تم منحها 3 أعضاء بمجلس السيادة و6 وزراء في الحكومة ومن مقرر إعطاءها 75 مقعداً في المجلس التشريعي المرتقب.