كيف تجني ثمار الموظفين المتمردين؟.. قادة ثورة التطوير في ناسا

إذا كان لديك في شركتك موظف متمرد يبدي اعتراضا على بعض القرارات ويطالب بتغيير أنظمة العمل.. فهو ليس أمرا سيئا دوما.

الكثير من قصص الابتكار وثورة التطوير في المؤسسات والشركات الضخمة يقف وراءها موظفون تم تصنيفهم من قبل الإدارة يوما ما بقائمة المتمردين أو المعارضين.



متمردون يقودن ثورة الانطلاق في ناسا

مجموعة من المهندسين الشباب كانت ترى الإدارة بوكالة ناسا الفضائية الأمريكية بأنهم يرفضون الامتثال للقواعد، ولكن بفضل روحهم القتالية نجحوا في تغيير منظومة العمل داخل ناسا وأحدثوا ثورة تطوير، حسب ما ذكر موقع سلون ريفيو التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

هؤلاء الشباب اكتسبوا لقب "قراصنة" بعد أن أدركوا أن النظام المطبق لم يكن مجهزا بشكل جيد للتعامل مع تعقيد تحليق مكوك الفضاء، ونجحوا في إقناع الإدارة العليا لوكالة ناسا بضرورة التغيير.

ووضع القراصنة برنامجا جديدا أثبت نجاحه وأسهم في توفير 74 مليون دولار في التطوير وملايين الدولارات سنويا، وبعد ذلك كلفت الإدارة هؤلاء الشباب بتصميم نظام التحكم في مهام محطة الفضاء الدولية.

حائزو نوبل المتمردين

توصلت دراسة أجراها ألبرت روتنبرج الطبيب النفسي بجامعة هارفارد على مدار أكثر من 50 عاما تحدث خلالها مع 22 من الحائزين على جائزة نوبل، إلى أن هناك علاقة بين التمرد والإبداع.

بشكل مبسط استخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء المبدعين لم يفكروا بالطريق التي تتعامل بها بقية العقول مع العالم أو تقبلوا القناعات والقواعد الراسخنة كما هي، بل أنهم تطرقوا إلى مناطق فكرية جديدة أو أساليب مختلفة للتعامل مع الأشياء.



وبحسب روتنبرج فإن جزءا أساسيا من العملية الإبداعية اعتمد على الانحراف أو الانفصال عن النظام القائم.

التمرد وحده لا يكفي

ولكن من جهة أخرى، فإن التمرد لا يعني حتما بأنه سيقابله إبداع، وهو ما توصلت إليها دراسة شملت 156 موظفا في هولندا خلال عام 2020.

وتقول الدراسة إنه لا توجد علاقة مباشرة بين التمرد والإبداع بشكل عام.

واستخلصت الدراسة علاقة بين التمرد والإبداع عرفتها بـ"التركيز على الترقية"، أي أن الفوائد الإبداعية الحقيقية للتمرد لا تظهر إلا عندما يكون الفرد موجها نحو الهدف ومحفزا وحريصا على تطوير نفسه والمنظمة.



وبحسب "بي بي سي" فإن المؤسسات ترفض في الأغلب التفكير المتمرد وتسعى للحفاظ على ثوابتها ونظام العمل وطرق تنفيذ المهام، وترى بأن المتمردين مثيرو الشغب.

وتقول مجلة "فوربس" إنه من الأفضل أن تسمح الإدارة بهامش من الخطأ والمخاطرة وتحفيز الحلول الجماعية والانفتاح على الأفكار والمنتجات الجديدة، مع ربط هذه المحاولات بجدول زمني محدد.