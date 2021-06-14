لعبة الكراسي الموسيقية.. النفط وبيتكوين يطفئان بريق الذهب

انخفضت أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع قوي للدولار، في حين واصل النفط صعوده إلى القمة، كما استمرت العملة المشفرة بيتكوين في الارتفاع.

ويترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.



أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1864.61 دولار بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ 4 يونيو/حزيران الجاري. وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1866 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.

ويتحول الاهتمام الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15-16 يونيو/حزيران أملا في مؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا بصورة أكبر.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.

واستقرت الفضة عند 27.89 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2773.52 دولار في حين هبط البلاتين 0.5% إلى 1143.89 دولار.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط مواصلة المكاسب التي استمرت على مدار 3 أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود، وأسهمت تطعيمات كوفيد-19 في رفع قيود السفر فضلا عن شح في الإمدادات.

وارتفع مزيج برنت 51 سنتا ما يوازي 0.7% إلى 73.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 71.38 دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وعادت حركة السيارات لمستويات ما قبل الجائحة في أمريكا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا وزادت رحلات الطيران مع تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الخامين على مدى 3 أسابيع.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إنه ينبغي على منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي.

وتقيد أوبك+ الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب في 2020، وأكدت التزاما قويا بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو/أيار، وقالت الوكالة "أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية".

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

الدولار يرتفع

وحافظ الدولار على مكاسبه بعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي في 6 أسابيع مع خفض المتعاملين المراهنات على هبوط العملة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب الذي قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأمريكية.

ومقابل سلة من العملات، استقرت العملة الأمريكية عند 90.5 في التعاملات المبكرة بلندن بعدما ارتفعت بما يصل إلى 0.4% في الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مايو/أيار.

وكان الإسترليني أكبر خاسر بين عملات الدول المتقدمة وسط أنباء بأن بريطانيا سترجئ إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تحاول الحكومة إبطاء الزيادة السريعة لإصابات كوفيد-19.

ومقابل الدولار، نزل اليورو والإسترليني بما يصل إلى 0.2% في التعاملات المبكرة.

وبالنسبة للعملات المشفرة، جرى تداول بيتكوين فوق مستوى 39 ألف دولار بعد زيادتها بنحو 10% أمس الأحد، عندما قال الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك على تويتر إن شركة صناعة السيارات الكهربائية ستستأنف السماح بمعاملات بتكوين عندما يزيد اعتماد القائمين على عمليات استخراجها على الطاقة المتجددة.