دايملر تصدم تسلا.. طرح شاحنة مرسيدس الكهربائية

بدأ عملاق السيارات الألماني "دايملر"، الإعلان بقوة عن دخوله سوق السيارات الكهربائية بمختلف فئاته، في تحذير قوي للمنافس الأمريكي "تسلا".

وأعلنت مجموعة دايملر المالكة لشركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات، الإثنين، أنها تعتزم إزاحة الستار عن باكورة إنتاجها من الشاحنات الكهربائية إي اكترو في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وتسعى مرسيدس إلى البدء في إنتاج هذه الشاحنة في مصنع "فورت" على نهر الراين خلال العام الجاري.

وأوضحت المجموعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن عملاء اختبروا بنجاح نماذج أولية من هذه الشاحنة تزن 18 و25 طنا في إطار عملية مستمرة منذ عام 2018 تضمنت توريد مواد غذائية مبردة لمحلات السوبر ماركت.

وأكدت دايملر أن الشاحنة الكهربائية لن تقل عن أي شاحنة تسير بالديزل من حيث الأداء.

وتعتزم شركة "دايملر تراك ايه جي" تقديم سلسلة مركبات تسير بمحركات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من عام 2039 لن يتم السماح ببيع سيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا الشمالية سوى السيارات المتعادلة كربونيا فقط.

من المتوقع أن تطرح دايملر نظام التشغيل الخاص بالسيارات الكهربائية فقط بالأسواق في 2024، مع سعيها لمنافسة تسلا، ومقاومة تسلل شركات وادي السيليكون إلى قطاع صناعة السيارات.