رئيس أوكرانيا "يشعر بالأسف" للقاء بوتين وبايدن

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال زيلينسكي إنه "يشعر بالأسف لعقد الرئيس الأمريكي لقاء مع نظيره الروسي قبل أن يلتقيه".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني عشية اللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن الأربعاء المقبل في جنيف.

وقال زيلينسكي، في مقابلة أجرتها معه ثلاث وكالات صحافة دولية بينهما "فرانس برس"، معلقا على الاجتماع المقرر بين بايدن وبوتين، إنه:"كان من الأفضل أن يجري اللقاء بينه وبين بايدن قبل القمة بين الرئيسين".

وكان بايدن قد دعا مطلع يونيو/حزيران الجاري زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض في الصيف، مؤكدا "التزامه الثابت حيال سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

من جهة أخرى، اتهم زيلينسكي الرئيس الروسي بـ"تأخير" لقاء محتمل بينهما في وقت يسود توتر شديد بين البلدين منذ أن ضمت موسكو عام 2014 شبه جزيرة القرم، ومع اندلاع نزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وعرض الرئيس الأوكراني على بوتين في نهاية أبريل/نيسان الماضي عقد لقاء في منطقة النزاع، في وقت كانت تشهد توترا متصاعدا بعد زيادة أعمال العنف على الجبهة ووسط تدريبات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.

ورد بوتين حينها مبديا استعداده لاستقبال زيلينسكي في موسكو "في أي وقت" إن كان الأمر يتعلق بالعلاقات الثنائية، مشيرا في المقابل إلى وجوب بحث النزاع في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار.