لأسباب مجهولة.. إيران تعتقل أفغان في طهران

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الإثنين، عدداً من اللاجئين والمقيمين الأفغان قرب سفارة بلادهم في العاصمة طهران.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن "السلطات الأمنية اعتقلت عدداً من الأفغان قرب سفارة بلادهم في العاصمة طهران"، من دون أن تقدم المزيد من المعلومات عن عدد المعتقلين وأسباب هذا الاعتقال.

وفي سياق متصل، عبرت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان لها، عن قلقها إزاء احتجاز الشرطة الإيرانية لمواطنيها في طهران.

وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، إن أفغانستان "تشعر بالقلق إزاء احتجاز الشرطة الإيرانية لمواطنيها، وقد أعربت عن هذا القلق للسلطات الإيرانية من خلال القنوات الدبلوماسية، وتعهد المسؤولون الإيرانيون بالنظر في الأمر".

وتشترك إيران مع أفغانستان بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، ونملك طهران نفوذا سياسيا في أفغانستان بالإضافة إلى علاقات التبادل التجاري.

وتقول السلطات الإيرانية إن لديها قرابة مليوني و400 ألف أفغاني يقيمون بشكل قانوني، فيما يوجد الآلاف الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

والعام الماضي، تحدثت تقارير من داخل إيران عن إساءة معاملة اللاجئين الأفغان من قبل سلطات إنفاذ القانون وحرس الحدود في الأراضي الإيرانية، الأمر الذي نفاه المسؤولون الإيرانيون على الرغم من الأدلة المؤيدة.



وفي سبتمبر /أيلول الماضي، أعلنت وزارة اللاجئين الأفغانية في بيان أن 81566 لاجئًا أفغانيًا عادوا من إيران.

وبدأت الموجة الأولى لعودة الأفغان إلى بلدهم من إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران في عام 2018، الأمر الذي أغرق اقتصاد البلاد في أزمة عميقة وركود.

ولا تزال إيران تستخدم الشبان الأفغان لديها كمقاتلين في سوريا لدعم نظام بشار الأسد، حيث أسست لهم قوة قتالية تدعى "فيلق فاطميون".

وأول من قاد مليشيات "فاطميون" القائد العسكري الأفغاني علي رضا توسلي وتم قتله في معارك بمدينة درعا السورية عام 2015، وكان توسلي مقربا من قائد فيلق القدس الإرهابي الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله في العراق مطلع العام الجاري بطائرة أمريكية مسيرة.