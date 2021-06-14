انتخابات إيران.. مرشح متشدد ينسحب لصالح إبراهيم رئيسي

أعلن المرشح المتشدد، علي رضا زاكاني، انسحابه من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لصالح المرشح، إبراهيم رئيسي.

يأتي ذلك قبل 4 أيام فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة المقبل.

وقال زاكاني في كلمة خلال تجمع لأنصار التيار المتشدد بمدينة كاشان وسط إيران وتابعتها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، "أعلن انسحابي من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح السيد إبراهيم رئيسي".

وأكدت مواقع إخبارية رسمية مقربة من التيار المتشدد انسحاب زاكاني من سباق الانتخابات، فيما رجحت أيضا أن ينسحب المرشح المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي من السباق لصالح رئيسي.

وكان علي رضا زاكاني أكد في تصريحات سابقة إنه سيبقى في المنافسة حتى النهاية ولن ينسحب لصالح أي مرشح.

وتوقعت مصادر في دوائر المتشددين أن يبقى من التيار المتشدد سعيد جيلي وإبراهيم رئيسي في سباق الانتخابات لمواجهة خصومهم الإصلاحيين عبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زاده.

لكن همتي أعلن في وقت سابق إنه ينتظر انسحاب المرشح مهر علي زاده، بعد حصوله على دعم واسع من الأحزاب الإصلاحية من بينهم حزب الثقة الوطني بزعامة مهدي كروبي.

وتجرى الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة المقبل، فيما يحق لنحو 59 مليون إيراني المشاركة بالانتخابات التي تتوقع مراكز الاستطلاع تشهد نسب مشاركة لا تتجاوز 40 بالمائة.