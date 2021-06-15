انتخابات إيران.. "همتي" يخسر أول جولة لنيل دعم الإصلاحيين

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، بفشل الأحزاب الإصلاحية في دعم المرشح المعتدل للرئاسة عبد الناصر همتي.

وذكر موقع "آزادي" الإصلاحي أن اجتماعا للأحزاب الإصلاحية انتهى في وقت متأخر من مساء الإثنين، بعد أن بحث دعم مرشح للانتخابات الرئاسية يمثل الإصلاحيين".



وأضاف الموقع أن "الاجتماع كان يناقش على وجه الدقة، دعم المرشح المعتدل عبد الناصر همتي، لكن الأخير لم ينل قبول غالبية المشاركين بالاجتماع".



ونقل الموقع عن مصادر إصلاحية قولها إن همتي حصل على تأييد 23 من أصل 46 صوتاً في الاجتماع، مبيناً أنه كان بحاجة إلى سبعة أصوات إضافية ليكون مرشحا رسميا للتيار الإصلاحي في الانتخابات المقررة الجمعة المقبل.



ورجحت المصادر أن يجتمع الإصلاحيون اليوم الثلاثاء لمواصلة المناقشة بهدف الوصول إلى مرشح للتيار ما بين همتي، والمرشح المحسوب أيضا على التيار محسن مهر علي زاده.



ووفق النظام الداخلي للأحزاب الإصلاحية، يحتاج المرشح إلى تأييد تلك الأحزاب بحصوله على 30 صوتاً من أصل 46، ليصح مرشحا للإصلاحيين في الانتخابات.



وكان حزب الثقة الوطني بزعامة الإصلاحي مهدي كروبي، أول حزب يعلن تأييده ودعمه للمرشح همتي، في وقت سابق مساء اليوم.

وتجرى الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة المقبل، فيما يحق لنحو 59 مليون إيراني المشاركة بالانتخابات التي تتوقع مراكز الاستطلاع تشهد نسب مشاركة لا تتجاوز 40%.