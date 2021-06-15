تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وظل متوسط سعر صرف الجنيه المصري، مستقر نسبيا خلال الفترة الماضية، بدعم من استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، المتواصل منذ يونيو/حزيران الماضي.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.91 جنيه للشراء و19.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.89 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.01 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، في بنك مصر إيران للتنمية، عند 18.80 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.84 جنيه للشراء، و 19.01 جنيه للبيع.

1.7 مليار يورو تمويل فرنسي

وقعت مصر، يوم الأحد، اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو تتعلق بتنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، الأحد، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويتعلق الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بنحو 1.7 مليار يورو، بواقع 776 مليون يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، و 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر لدي البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.02 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 22 جنيها للشراء و22.14 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند 4.159 جنيه للشراء و 4.185 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع، أمس.